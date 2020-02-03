Daha güzel şehirler için bir araya geldiler

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu’da gerçekleştirilen il belediye başkanları toplantısına katıldı.

Şehirler için yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, vatandaşlara daha iyi hizmet etmenin yolları arandı. Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen toplantının birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek, ‘’Meslektaşlarımızın katılımı ile İl Belediye Başkanları toplantısı için Bolu’da bir araya geldik. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına şehirlerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu toplantılar devam ediyor. Bizlere ev sahipliği yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve katılan başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.’’ ifadelerini kullandı. Başkan Şahin ve belediye başkanları, 3 gün süren program kapsamında Bolu Belediyesi birimlerini gezerek, çalışma ve projeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

BİLECİK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:27

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.