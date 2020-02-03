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Bilecikspor rahat kazandı

İHA

Bilecikspor rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde rahat kazanırken, bu hafta oynayacağı zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi moral depoladı.
Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci haftasında Bilecik Edebali Stadı'ndan oynanan BileciksporYeşilyurtspor müsabakası ev sahibi ekip 41 kazandı. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takımdan Bilecikspor ilk 30 dakika baskılı oyununa rağmen gol bulmadı. Maçın 39'uncu dakikasından Bilecikspor'un golcüsü M. Tuna Kumru perdeyi açan golü attı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya da baskılı başlayan Bilecikspor, maçın 68'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen A.Tayfun Yalçın'ın atışını kaleci kurtarırken, kaleciden dönem topu Yalçın topu boş kaleye gönderdi. Bu vuruş gol olurken skorda 20'a getirdi. Bu golden 63 dakika sonra gelişen bir Bilecikspor atağında ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası maçın orta hakemi tekrar beyaz noktayı gösterdi. Bu sefer toPun başına Alper Yavaşça geçerken, topu filelere gönderdi. Bu golden sonra skor 30'a geldi. Gelişen nadir Yeşilyurtspor atağında maçın 81'inci dakikasında konuk ekip bir gol bulurken, skoru 31'e getirdi. Maçın skorunu 82'inci dakikasında M. Tuna Kumru kaydederken, durumu 41'e getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor bu galibiyetle puanını 42'e çıkardı. Yeşilyurtspor ise; 6 puanda kaldı.
Öte yandan Bilecikspor ligin 18'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde ligde 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ile karşılaşacak.

BİLECİK

03 Şubat 2020 Pazartesi

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