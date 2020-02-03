Lider haftayı kayıpsız geçti

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Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri Bayırköyspor haftayı kayıpsız geçerken liderliğini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci haftasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynanan Bayırköyspor 1299 Bilecik Kulübü maçını ev sahibi ekip 41 kazandı. Maça iyi başlayan ev sahibi Bayırköyspor maçın 3'üncü dakikasında Tuğberk Önen'in golüyle 10 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Bayırköyspor'un golcüsü Eğit Tabak durumu 20'a getirdi. Maçın 19'uncu dakikasında gelişen bir 1299 Bilecik Kulübü atağında Ensar Önal durumu 21'e getirdi. Maçın 25'inci dakikasında Bayırköysporlu futbolcu Eğit Tabak kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zaman ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısının 64'üncü dakikasında Bayırköyspor'un yeni transferi Mehmet Yunus Altın durumu 41'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, maçı Bayırköyspor 41 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 45 puan yükselen Bayırköyspor liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Kulübü 18 puanda kaldı.

Müsabakayı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu ve çok sayıda taraftar izledi.

BİLECİK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:27

YATSI 19:47

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