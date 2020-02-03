Tarım Kredi Kooperatifleri Bozüyük Mağazası açıldı

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Genel Müdürlüğü’nü 3, dönem Bilecik Milletvekilliği yapan Fahrettin Poyraz’ın yürüttüğü Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmete açıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü karşında açılan tanzim satış mağazası direk üreticiden halka uygun fiyatla kaliteli ürünler satmayı hedefliyor.

Yüksek kalite ve özenle seçilmiş ürünlerin yer aldığı Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış mağazasında doğrudan çiftçilerden alınan doğal ürünler halkla buluşurken, bir çok yeni çeşitle ürün çeşitliliği genişletildi. Mağazada süt ürünleri, bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinyağı ve ay çiçek yağı, bal, pekmez ve tahin çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün tüketiciyle buluşacak.

BİLECİK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:35

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