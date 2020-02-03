Bilecik esnafından Bilecikspor'a moral yemeği

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bileciksporlu teknik heyet ve futbolcular, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Yeşilyurtspor müsabakası öncesi ve sonrası düzenlenen kahvaltı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci haftasında Bilecik Edebali Stadı'ndan oynanan BileciksporYeşilyurtspor müsabakası ev sahibi ekip 41 kazandı. Maç öncesi Bilecikspor sevdalısı ve taraftarı olan Selçuk Çiçekli tarafından takıma sabah kahvaltısı ikram edildi.. Maç sonrası ise, eski Bilecikspor Taraftarlar Derneği Başkanı İsmail İnan tarafından Bileciksporlu teknik heyet ve futbolculara akşam yemeği verildi.

"Bilecikspor herkesin takımı"

Her iki isme Bilecikspor'a verdikleri değer sonrası teşekkür eden Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, "Ligin ikinci yarısında takımımız iyi bir seri yakaladı. Lider aramızda sadece 3 puan fark var. Ligin ikinci yarısında rakiplerimizde evimizde karşılaşacağız. Bu sene iyi bir hava yakaladık ve sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bugün takımımıza sabah kahvaltı veren Selçuk kardeşimiz ve İsmail İnan teşekkür ederiz. Biz bir ailesiyiz, Bilecikspor herkesin takımı" dedi.

BİLECİK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:35

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