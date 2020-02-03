Bilecik'te bir okul daha depreme dayanıksız diye boşaltıldı

Bilecik'te riskli okullar bir bir boşaltılırken, bu okulların sayısı 2'ye çıktı.

Geçtiğimiz gün riskli binalar arasında yer alan Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Atatürk Ortaokulu boşaltılırken, bugün de Söğüt ilçesinde bir okul depreme dayanıksız diye boşaltıldı. İçesinde eğitim hayatını sürdüren ve 2000 yılı öncesi yapılan 256 öğrencinin eğitim gördüğü Ertuğrulgazi Ortaokulu depreme dayanıksız diye boşaltılırken, öğrenciler eğitim ve öğretimlerine bugün ilçedeki başka bir okul olan 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. 2014 yılında binadan numune alınarak riskli okullar arasında giren okuldaki anasınıfı öğrencileri ise, Anadolu İmamHatip Lisesinde eğitimlerine devam edecek.

"6 yıldır eğitim yapılıyor"

Bu duruma tepki gösteren veliler, Milli Eğitim Bilecik İl Müdürlüğüne '6 yıl önce alınan numunelerin sonuçları bugün mü?' çıktı diye sorarak, "Ertuğrulgazi Ortaokulu binası için çürük raporu verildiği tarihte, il ve diğer ilçelerde birçok okulun da çürük ya da güçlendirilmesi gerekli raporu verildi. Çürük raporu verilen okulda niçin 6 yıldır eğitim yapıldı" dediler.

BİLECİK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:35

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