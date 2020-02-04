Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası riskli yapılar içerisinde yer aldığı ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Sömestri tatili süresince taşınma işlemi gerçekleştirilen okuldaki 439 öğrenci ve 36 öğretmen eğitim ve öğretimlerine hafta başından itibaren Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında devam etmeye başladı. 2001 yılında 4 katlı olarak yapılan, içerisinde 5 idari oda, 20 derslik, 4 bilişim laboratuvarı, 1 kütüphane ve 1 kapalı spor salonu bulunan okulun tamamı için yıkım kararı alındı.

Yediler Mahallesinde bulunan Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 şubede 76 öğrenci eğitim görüyordu. Okulun boş olan derslikleri ve kullanılmayan yatakhanelerinden yeni derslikler oluşturularak Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için hazır hale getirildi.

BİLECİK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:28

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.