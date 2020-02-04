Tarım kredi kooperatifleri Bilecik mağazası açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazası Bilecik’in Bozüyük ilçesinden sonra kent merkezinde de hizmete açıldı.

Türk Telekom İl Müdürlüğü karşısındaki belediyeye ait binada faaliyete açılan tanzim satış mağazası direk üreticiden halka uygun fiyatla kaliteli ürünler satmayı hedefliyor. Yüksek kalite ve özenle seçilmiş ürünlerin yer aldığı Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış mağazasında doğrudan çiftçilerden alınan doğal ürünler halkla buluşurken, bir çok yeni çeşitle ürün çeşitliliği genişletildi. Mağazada süt ürünleri, bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinyağı ve ay çiçek yağı, bal, pekmez ve tahin çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün tüketiciyle buluşacak.

Öte yandan mağazanın resmi açılışı 7 Şubat günü saat AK Parti'nin eski Bilecik Milletvekilliği yapan şuna Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz tarafından açılacak.

BİLECİK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:28

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.