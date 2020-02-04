Kur'an kursu öğrencileri sinemada çizgi film izlediler

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Bilecik TOKİ Kuruluş Kur'an Kursu öğrencilerine çizgi film izlettirildi.

Kur'an kursunun 46 yaş sınıfı öğrencileri "Rafadan Tayfa Göbekli Tepe" adlı çizgi filmi izlemek üzere öğreticileri ile birlikte sinemaya gittiler. Bilecik İlim Yayma Cemiyetinin katkılarıyla düzenlenen sinema keyfinde çocuklar doyasıya gülüp eğlendiler. Çocuklara öğreticileri Medine Urfanlı, Nurhan Türk ve Selma Sümer eşlik ederken, öğrenciler sinema sonrası İdlib yararına düzenlenen Hayrına Satış veya Yardım Kampanyasına katılarak katkıda bulundular.

BİLECİK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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