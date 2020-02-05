DSİ'den Bilecik'e 17 yılda 601 milyon 271 TL yatırım Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "Sulama projeleri bölge için kalkınmanın anahtarı" "Bugüne kadar 10 baraj yaptık" “Bilecik için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz”

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bilecik’e 6 adet daha sulama tesisi yapmayı planladıklarını söyleyerek, "Son 17 yılda kente 601 milyon 271 TL yatırım yaptık. 10 adet barajı tamamlamış olup, toplamda 39,19 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaştık, 26 derenin ıslahını tamamladık" dedi.

DSİ Genel Müdürü Aydın yaptığı açıklamada, DSİ'nin Bilecik'te yaptığı yatırımlarla ilin mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme, kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini belirtti. Aydın, "Bilecik ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente 601 milyon 271 TL yatırım yaptık. 10 adet barajı tamamlamış olup, toplamda 39,19 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaştık, 26 derenin ıslahını tamamladık" dedi.



"Sulama projeleri bölge için kalkınmanın anahtarı"

Son 17 yılda tamamlanan 22 adet sulama tesisi ile toplam 98 bin 470 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın, “Böylece çiftçilerimize yıllık 72 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 6 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Bilecik’in bereketli topraklarına 6 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.



"Bugüne kadar 10 baraj yaptık"

Bilecik’in su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bilecik'e bugüne kadar bugüne kadar 10 baraj yaptık. 7 adet barajın ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Bilecik için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 26 adet dere ıslah tesisi yaparak Bilecik şehir merkezi ve ilçelerinde 39 yerleşim yeri ve bin 230 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 9 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir. Bunun yanında günlük arıtma kapasitesi 19 bin 630 metreküp olan Bozüyük Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile de Bozüyük ilçesi atık sularının arıtılması sağlanacaktır. Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır."

BİLECİK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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