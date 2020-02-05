Eski bakan İdris Güllüce’den Osmaneli Belediyesine ziyaret

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette konuşan Başkan Şahin, "Bakanlığı döneminde Osmanelimize vidanjör kamyon ve eklentileri, itfaiye kamyonu, çöp kamyonu, çöp konteynerleri, iş makinesi, arıtma ve kanalizasyon sistemime toplam maliyetin yüzde 50’si kadar hibe desteği sağlayan, Osmaneli konaklarının restorasyonuna destek veren, Osmaneli Sakarya kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi imar değişikliklerine olanak sağlayan eski bakanımızın ilçeye ve belediyeye ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Bakanlığı sırasında Osmaneli ilçesine daha önceki Tuzla Belediye Başkanlığı dönemindeki tecrübelerini aktaran eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, önerileriyle de ilçeye büyük katkılar sağlamıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, Osmaneli halkı adına minnet,saygı,sevgilerimizi sunuyor,dua ediyoruz" dedi.

BİLECİK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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