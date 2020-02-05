Bir günlüğüne AFAD İl Müdürü oldu

"Bir Günlüğüne İdareci Olma" projesi kapsamında 12'nci sınıf öğrencisi Ecem Gül, AFAD Bilecik İl Müdürü oldu.

"Bir Günlüğüne İdareci Olma" projesi kapsamında bir günlüğüne AFAD Bilecik İl Müdürü olan Ecem Gül kurum aracı ile evinden alınarak kuruma getirildi. Burada AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından kurum gezdirilerek, çalışma ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Demirel, "Başarının arttırılması, motivasyonun sağlanması ve mesleki rehberlik anlamında öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, meslek seçimine ve mesleklerle ilgili bilgilere ulaşması, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla ilimiz İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerinden Ecem Gül’ü müdürlüğümüzde ağırladık. Kendisi bir günlüğüne benim yerine geçti. Birim müdürlerimiz ile bir toplantı gerçekleştirerek, kendisi kurumumun işleyişi hakkında bilgiler aldı. Kendisi için keyifli bir gün olduğunu umuyorum" dedi.

BİLECİK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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