Söğütspor evinde farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 17. haftasında Söğütspor, sahasında karşılaştığı Akpınarspor'u 70 mağlup etti.

Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 17. haftasında Söğüt Sentetik Saha'da oynanan SöğütsporAkpınarspor maçını ev sahip 70 kazandı. Maça iyi başlayan ev sahibi Söğütspor maçın 8. dakikasında Seyit Can Yücel'in golüyle 10 öne geçti. Müsabakanın 15. dakikasında Ayhan Şahin Kartal durumu 20'a getirdi. Selim Öztürk'ün 30. dakikasında attığı gol ile Söğütspor, ilk yarıyı 30 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Söğütspor, 52. dakikasında Bekir Arslan ile durumu 40'a getirdi. 58. dakikada Seyit Can Yücel kendisinin ikinci takımın 5. golünü kaydetti. Bu golden 6 dakika sonra Bekir Arslan takımının 6. golünü atarken, 70. dakikada ise Serkan Erdem skoru 70'a getirdi.

Bu galibiyet ile Söğütspor puanını 35'e çıkarırken, Akpınarspor 13 puanda kaldı.

Maç sonunda Söğütsporlu teknik heyet ve sporculara, Söğütlü esnaflar tarafından mangal partisi düzenlenirken, Söğütspor başkanı yardımı geçen tüm esnafa teşekkür etti.

BİLECİK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:29

YATSI 19:49

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