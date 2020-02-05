Küplüspor'dan Başkan Şahin’e ziyaret

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Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Küplüspor'un başkanı Hüseyin Demirbaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren amatör futbol takımlarına yardımda bulunmuştu. O dönem yardımı alamayan Küplüspor Başkanı Hüseyin Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Şahin'i makamında ziyaret ederek, yardımı kabul ettiler. Ziyaretleri ve nazik hediyeleri dolayısıyla Küplüspor Başkanı Hüseyin Demirbaş'a teşekkür eden Başkan Şahin, Küplüspor'a sportif faaliyetlerinde başarılar diledi.

BİLECİK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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