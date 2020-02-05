Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi O esnada yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi

Bilecik'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, rüzgardan dolayı çatıdan düşen şıngıl parçalar park halindeki 2 araca zarar verdi.

Olay Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezini etkisini altına alan şiddetli rüzgar cadde üzerinde 6 katlı bir binanın çatısında kopan şıngıl parçalar park halindeki 34 BKJ 111 ve 10 L 5726 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında herhangi bir kişinin o esnada olay yerinden geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, 2 araçta maddi hasa meydana geldi.



"Her şey 35 saniyede oldu"

Olayı gören çevredeki bir esnaf 35 saniye içinde olayın olduğunu anlatarak, "Bizlerde sese çıktık. Çatıdan uçan malzemeler araçların üzerine düştü" dedi.

Öte yandan çatıdan düşen malzemeler Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

BİLECİK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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