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Bilecik'te AFAD lojistik destek deposu kuruldu

İHA

AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, kurulan lojistik destek deposunda çok sayıda yardım malzemesinin her an afet bölgelerine sevk edilecek şekilde hazır olduğunu söyledi.

Bilecik'te AFAD lojistik destek deposu kuruldu

AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, kurulan lojistik destek deposunda çok sayıda yardım malzemesinin her an afet bölgelerine sevk edilecek şekilde hazır olduğunu söyledi.
Bilecik'e 10 konteynerlik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) lojistik destek deposu kuruldu. Konuyla ilgili bilgi veren AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde bin metrekarelik bir alana 10 konteynerlik AFAD lojistik destek deposu kurulduğu belirtti. Demirel, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında afetlerde müdahale kapasitesinin Arttırılması, afetzedelere kısa sürede ulaşıp gerekli barınma, sosyal ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanması, afet sonrası afet bölgesinde yaşanan kargaşa, endişe ve sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla, afetzedelere afet sonrasında en hızlı müdahaleyi sağlayabilmek için bölgesel bazda geliştirilen lojistik depolara ilave olarak Bilecik'te de bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda Gülümbe Köyünde bin metrekarelik bir alana 10 konteynerlik oluşan lojistik destek deposunda 300 adet çadır, bin 344 adet katlanır yatak, bin 600 adet battaniye ve bin 440 adet yastık çarşaf seti bulunmakta olup; her an afet bölgelerine sevk edilecek şekilde hazır bekletilmektedir" dedi.

BİLECİK

06 Şubat 2020 Perşembe

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