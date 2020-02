Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar Motosiklet tutkunları Bozcaarmut Gölet'inde buluştu

Eskişehir'de faaliyet gösteren Eskişehir Motosiklet Grubu üyeleri Bilecik’teki Bozcaarmut Gölet'inde buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Bozcaarmut Gölet'i muhteşem manzarası ile yerli turistlerin uğrak noktası haline gelirken, doğa sevenlerin Bilecik'te en çok ziyaret ettiği yerler arasına girdi. Eskişehir Motosiklet Grubu, 20 üyesi ile her yıl olduğu gibi bu yılda kış mevsiminde Bozcaarmut Gölet'ini ziyaret ederek kış manzarasının tadını çıkardı.

"Bozcaarmut Gölet'i yazın da kışında manzarası ile herkesi büyülüyor"

Eskişehir'den yaklaşık 67 kilometre yol yaparak Bozcaarmut Gölet'ine ulaşan grubun başkanı Faruk Yayla, her yıl bu zamanlar ilçeye geldiklerini belirtti. Yayla, "Bozcaarmut Gölet'i yazın da kışında manzarası ile herkesi büyülüyor. Burayı bütün arkadaşlarımıza ve diğer doğa sporları ile uğraşan herkese tavsiye ediyoruz. Grubumuza üye bütün illerden arkadaşlarımız var, onlarda buraya gelince çok güzel bir yer olduğunu ifade ediyorlar. Burada gelip bir iki hafta kamp yapan arkadaşlarımız var. İlçeye yakın olmasından dolayı malzeme ve gıda maddesi olarak bir eksiklik hissetmiyoruz. İlçe halkı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin her konuda bizlere yardımcı oluyor" dedi.

BİLECİK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:30

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.