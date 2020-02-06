Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı Tugay Komutanı Yalçınkaya'dan İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ererbaş yemekhanesini denetlenirken, yemekhaneden alınan numuneler temiz çıktığı belirtildi.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Necmettin Yoldaş 'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'in tarım yapısı, potansiyeli ve kurum hakkında bilgiler verirken, kentteki tarım alanları hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyarette askeri birlikte bulunan yemekhanelerin denetimi konusu da ele alınırken, denetimlerde ve alınan yemek numunelerinde herhangi bir problemin yaşanmadığı söylendi.

Ziyaret sonundan Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Müdürü Yoldaş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

BİLECİK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:30

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.