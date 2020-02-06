Çukurören biberi artık bir marka 150 yıldır aynı tohumdan ürettikleri acı kırmızı biberin patentini aldılar

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünün sakinlerinin 150 yıldır aynı tohumdan ürettikleri acı kırmızı biberinin patenti alındı.

Bilecik'e 9 kilometre uzaklıkta olan Çukurören köyünde senede yaklaşık 120 tona yakın pul biber üretimi yapılırken, köyde yaşayan hemen hemen herkes bu üretime katılıyor. 7 ay önce diktikleri tohumlardan üretilen kırmızı biberleri toplayan köylüler, onları bir ipe dizerek kurutmaya bırakıyor. Bütün köyde kırmızı biberleri ipe dizen köylüler, ürünleri kuruttuktan sonra kırma makinesi ile pul biber haline getiriyorlar.

Başvuru yapıldı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu’na 9 Temmuz 2019 tarihinde başvuru yapması sonucunda Çukurören biberi patentini aldı. Köyünde yetiştirilerek pul ve kurutulmuş olarak satılan biberlerin ambalajında artık Çukurören biberinin amblemi yer alacak.

BİLECİK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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