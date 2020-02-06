Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Bozüyük istikametine gelmekte olan Ş.K. idaresindeki 34 BRM 290 plakalı otomobil, Poyra rampaları çıkışındaki petrol istasyonu önüne geldiğinde yolun sol tarafında duran çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan E.K. hayatını kaybederken araç sürücüsü Ş.K. ile araçta bulunan bir diğer yolcu Ö.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:30

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.