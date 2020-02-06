Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Bilecik'te otomobilin çarptığı yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Necip İ. (60) idaresindeki 11 BC 132 plaka otomobil, Yediler kavşağına gelmeden yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Mert Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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