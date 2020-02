Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurumlarının sermayesinin tamamının millet olduğunu söyleyerek, "Üreticimiz ürettiği ürünlerin bir kısmını kendi tesisimizde bir kısmını da anlaşmalı tesislerde işleterek tüketicilerle buluşuyor. Kendimize 500 marketi hedefi koyduk. 500 marketi açtıktan sonra soluklanacağız" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 49'uncu satış marketi Bilecik'te açıldı. Açılış konuşması yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 49'uncu satış mağazasını Bilecik'te açtıklarını anlatarak, "Hedefimiz Türkiye genelinde 500 market. Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Bölge Müdürlüğü, 625 kooperatif, 204 şube yaklaşım 8 bin 500 çalışanı ile Türk çiftçisinin ve Türk milletinin hizmetinde olan bir kuruluştur. Tamamı millete ait olan bir kuruluşuz. Sermayesinin tamamı millete ait olan kuruluş. Biz bir taraftan çiftçilerimizin ihtiyacı olan tarımsal girdileri sağlarken yani tohumdu, ilaçtı, gübreydi diğer tarımsal alet ve ekipman bunları sağlayan bir kuruluşuz. Diğer bir taraftan da üreticimiz ürettiği ürünlerin bir kısmını kendi tesisimizde bir kısmını da anlaşmalı tesislerde işleterek tüketicilerle buluşuyor" dedi.

Poyraz, Türkiye'deki tüm Kredi Yurtlar Kurumunun ve TSK'nin ana tedarikçisinin Tarım Kredi Kooperatifi olduğunu anlatarak, "Cezaevlerinden, iş yurtlarından tutun da pek çok üniversite, kamu kuruluşlarında bu bağlamda sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması bakımında tedarikçi konumunda biziz" dedi.



"Çiftçilerimizden aldığımız ürünleri doğrudan doğruya millete ulaştıracağız"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçilerden aldıkları ürünleri doğrudan doğruya vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Şu an kurum olarak iki prensipleri olduğunu anlatan Poyraz, sözlerine şöyle devam etti;

"Bir tanesi, hedef olarak kendimize fiyat regülasyonu koyduk. Yani piyasadaki gıda tüketim malzemeleri içinde tarım kredi ürünleri fiyat noktasında bir çita oluşturacak. Ama bunu yeterli görmüyoruz aynı zamanda fiyatın yanında da kalite standardı anlamında da bir çalışma yapıyoruz. Kalite standardı getirme konusunda bir iddiamız var. Bazı zaman şu hata yapılıyor, 'sizin marketinize baktık ama sanki fiyat ucuz görmedik' diyenler var. Eğer kıyaslamayı kaliteyi ele alarak yapacaksanız, biz şu iddiadayız. Evet şu kalitedeki en ucuz ürün bizdedir, yani bakliyattan tutun diğer süt ve süt ürünlerine kadar her üründe biz bu iddiamızı sürdüreceğiz."



"Kendimize 500 marketi hedefi koyduk"

Poyraz, son olarak Tarım Kredi Kooperatifleri olarak Türkiye'nin her köşe başına bir market açma iddiaları olmadığı söyleyerek, "Kendimize 500 market hedefi koyduk. 500 marketi açtıktan sonra soluklanacağız. Bütün marketler bizim, bütün marketler bizim ortağımız sloganı ile şu anda Türkiye genelinde zaten 32 bin markete kendi ürünlerimizi gönderiyoruz. Özellikle biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bir elimiz çiftçiye uzanmış vaziyetteyken, diğer elimizde tüketiciye uzatmış durumdayız. 82 milyon insana ulaşma noktasında bir alternatif oluşturuyoruz" dedi.

Öte yandan konuşmanın ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 49'uncu satış marketini Bilecik'e hizmete girdi. Poyraz, vali ve beraberindekilere ürünler hakkında bilgi verdi.

Açılışa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Kütahya Bölge Müdürlü Özkan İnci, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketler Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Hakan Şahin, Marketler Pazarlama Müdürü Nuray Erdoğan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

