Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak Genel Müdür Fahrettin Poyraz; "Gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıları aradan çıkartıyoruz" "Bin 100 ürünümüz içinde farklı firmalardan aldığımız ürünlerde var" "Marka tescili almış olan ürünlerinize ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak Genel ...

İHA

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında gereksiz fiyat artışına sebep olan aracı sayısını mümkün olduğunu kadar azaltmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kötü niyetli üreticilerde olabilir, fiyatları yükseltmek için onları dengeleme açısından vatandaşa hitap eden bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini açıyoruz" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifinde hedef, üretici ile tüketici arasındaki aracıyı aradan çıkarmak Genel Müdür Fahrettin Poyraz; "Gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıları aradan çıkartıyoruz" "Bin 100 ürünümüz içinde farklı firmalardan aldığımız ürünlerde var" "Marka tescili almış olan ürünlerinize ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında gereksiz fiyat artışına sebep olan aracı sayısını mümkün olduğunu kadar azaltmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kötü niyetli üreticilerde olabilir, fiyatları yükseltmek için onları dengeleme açısından vatandaşa hitap eden bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini açıyoruz" dedi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 49’uncu satış marketini Bilecik’te açtı. Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Müdür Poyraz, "Burada farklı bölgelerinden farklı kooperatifler vasıtasıyla çiftçilerden aldığımız ürünlerinin satışını yapıyoruz. Bir kısmını bizim kendi tesislerimizde var, tesislerimizde işliyoruz. Bir kısmının aşağı yukarı 60 tane tedarikçimiz var onlara ürettiriyoruz. Burada raflarda gördüğünüz makarnanın ana ham maddesini olan buğdayı yine biz alıyoruz, sütü yine çiftçiden yetiştiriciden biz alıyoruz. Bu aldıklarımızı ürünleri 14 farklı firmayla çalışıyoruz, ürünleri biz vermek kaydıyla. Burada kolektif bir çalışma var. Bir tarafta üreticilerimiz var ondan sonra bizim kendi tesislerimizde sanayicilerimiz var ve nihayetinde burada tüketime kadar ulaşan bir süreçten bahsediyoruz burada. Dolayısıyla aşağı yukarı doğal gıda ürünlerinin tamamına yakınında çiftçilerin bu geçişle birlikte çiftçiyle başlayıp tüketiciye kadarki süreçte tüm aşamaları kontrol edilebilir sistemle bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bin 100 ürünümüz içinde farklı firmalardan aldığımız ürünlerde var"
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz, marketlerinde bin 100 ürün olduğunu anlatarak, "Bu ürünler için elbette gıda dışı ürünlerde var. Tabi o zaman ister istemez onlar bizim dışımızda daha çok piyasadaki bilinen firmalardan temin ettiğimiz ürünler var. Başta çocuk bezi, deterjan gibi ürünler. Ama biz genelde bizim ya da bizim gibi kooperatiflerin veya birliklerin ya da kadın kooperatifleri gibi kadın girişimcilerin ürünlerini tercih ediyoruz.

"Gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıları aradan çıkartıyoruz"
Poyraz, gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıları aradan çıkarttıklarını anlatarak, "Kötü niyetli üreticilerde olabilir, fiyatları yükseltmek için onları dengeleme açısından vatandaşa hitap eden bir marketiz diyebilir miyiz. Biz üreticiyle tüketici arasındaki gereksiz fiyat artışına sebep olan aracıların sayısını mümkün olarak azaltma hedefindeyiz. Burada aslında sadece kendimiz açısından da değil yani piyasada şuanda diğer sanayiciye de bundan öneriyoruz" dedi.

"Marka tescili almış olan ürünlerinize ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var"
Poyraz son olarak, Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği ve meyve suyu sanayicileriyle bir araya geldiklerini anlatarak, "Mesela şuanda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi olarak Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği ile protokolümüz var. Onlar bize diyorlar ki bizim ihtiyacımız olan makarna buğdayı siz bizim adımıza üreticilerden alır mısınız? Şimdi buna başladık. Aynı zaman da meyve suyu sanayicileriyle bir araya gelip bir protokol yaptık. Geçtiğimiz sene 5 meyve suyu hammaddesi meyveyi biz aldık sanayicilere verdik dolayısıyla gereksiz fiyat artışlarına sebep olan aracıları aradan çıkarmak noktasında bir sorumluluğumuz var. Genel anlamda açtığımız marketlerde o yöreye özgü neler varsa onları tüm Türkiye pazarına taşıma noktasında bir hedefimiz var. Bu Bilecik olabilir. Zaten bakarsan başka illerden de burada ürünler var mesela yan tarafta Erzincan peyniri var, o bölgeden getirilmiş, yanda kurutmalar var doğu ve güneydoğu bölgesinden geldi. Bilecik’imizi ve tüm Bilecik’in içinde özellikle marka tescili almış olan ürünlerinize ulusal pazara taşıma noktasında bir çalışmamız var bunun da inşallah geliştireceğiz" dedi.

BİLECİK

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hasan Cinit; "28 Şubat sürecinde bu hanımefendi insanların başörtüleriyle uğraşmıştır" "Zübeyde Hanım'ın ismini vermesini uygun görürdüm"
YEREL HABERLER AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki Bilecik ...
Genel Müdür Poyraz’dan Başkan Şahin’e ziyaret
YEREL HABERLER Genel Müdür Poyraz’dan Başkan Şahin’e ziyaret
Ördükleri patikler deprem bölgesine gönderdi Pazaryeri'nden Elazığ'a çıkan yardımlar yerine ulaştı
YEREL HABERLER Ördükleri patikler deprem bölgesine ...
Başkan Şahin'den fabrika ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den fabrika ziyaretleri
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinde hedef 500 market Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 49'uncu satış marketini Bilecik'te açtı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: "Sermayesinin tamamı millete ait olan kuruluşuz" "Türkiye genelinde kredi yurtlarda kalan tüm öğrencilerimizin ve TSK'mızın ana tedarikçisi biziz" "Çiftçilerimizden aldığımız ürünleri doğrudan doğruya millete ulaştıracağız" " Kendimize 500 marketi hedefi koyduk. 500 marketi açtıktan sonra soluklanacağız"
YEREL HABERLER Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinde hedef 500 ...
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Bilecik'te Eğitim ve Şiir konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te Eğitim ve Şiir konulu konferans düzenlendi
BŞEÜ'de Çince kursu düzenlenecek
YEREL HABERLER BŞEÜ'de Çince kursu düzenlenecek
Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere kurum tanıtımları yapıldı
YEREL HABERLER Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere ...
Dart kursiyerlerinin turnuva başarısı
YEREL HABERLER Dart kursiyerlerinin turnuva başarısı
Çukurören biberi artık bir marka 150 yıldır aynı tohumdan ürettikleri acı kırmızı biberin patentini aldılar
YEREL HABERLER Çukurören biberi artık bir marka 150 yıldır aynı ...
Bilecik'te koronavirüsü bilgilendirme eğitimi ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Bilecik'te koronavirüsü bilgilendirme eğitimi ve ...
Bilecikspor’da moraller yerinde
YEREL HABERLER Bilecikspor’da moraller yerinde
Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı Tugay Komutanı Yalçınkaya'dan İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler ...
Başkan Şahin’den baş sağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den baş sağlığı mesajı
TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret
YEREL HABERLER TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret
Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor
Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar Motosiklet tutkunları Bozcaarmut Gölet'inde buluştu
YEREL HABERLER Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak ...
Bilecik'te AFAD lojistik destek deposu kuruldu
YEREL HABERLER Bilecik'te AFAD lojistik destek deposu kuruldu
Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı
Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret
YEREL HABERLER Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali ...
Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi O esnada yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki ...
Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X