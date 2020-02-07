Bilecik'e "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" gezisi

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi işbirliğinde hazırlanan "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" programı atölye çalışması kapsamında lise öğrencileri, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ziyareti ile başlayan öğrenciler daha sonra programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında Bilecik ile birlikte Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul’dan da lise öğrencileri, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olacak.Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü öğrencilere Bilecik geçmiş ve yakın tarihi yanı sıra Cumhuriyet Odası ve diğer alanlar hakkında bilgiler verdi. Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik birçok çalışmada yer aldıklarını hatırlatan Başkan Subaşı, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenciler ve öğretmenler de gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, programda emeği geçen Bilecik Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

BİLECİK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:31

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