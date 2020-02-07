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Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı 2’inci birleşimi 35 dakika geç başlayan Meclise bir madde için ...

İHA

Bilecik Belediye Meclisi şubat ayı 2'inci birleşimi 35 dakika geç başlarken, bir gündem maddesinin için de yarım saat ara verildi.

Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı 2’inci birleşimi 35 dakika geç başlayan Meclise bir madde için bir de yarım saat ara verdiler

Bilecik Belediye Meclisi şubat ayı 2’inci birleşimi 35 dakika geç başlarken, bir gündem maddesinin için de yarım saat ara verildi.
Bilecik Belediye Meclisi şubat ayı 2’inci birleşimi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 17:30’da başlayacak meclis 18:05’de başlarken ilk gündem maddesi olarak Bilecik’te yaşayan vatandaşlara ait binaların belediye tarafından yapılan kanalizasyon ve içme suyu bağlantı ücretlerinin belirtilmesi konusunda ücret ve tarife komisyonundan gelen raporların görüşülmesi oldu. Komisyon kararınca belediye tarafından vatandaşlara ait binalara yapılan kanalizasyon bağlantı ve içme suyu ücretlerinin belirlenmesi konusu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiş olup, ilgili müdürlüğün 28 Ocak 2020 ve 61 sayılın meclise havale edilen yazısı şeklinde yer alan tablolar ve miktarlar komisyonca incelendiği, belirtilen ücretlerin alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
Meclisin ikinci gündem maddesinde Bilecik Belediye Meclisinin 2 Aralık 2019 Tarih ve 124 sayılı ücret ve tarifelerin tespiti konulu kararıyla belirlenen 2020 yılında uygulanacak toplu taşıma ,özel servis, ticari taksi araçlarının sözleşme devir ücretlerin de değişiklik yapılması konusunda ücret tarife komisyonundan gelen raporların görüşülmesi oldu. Bu gündem de T,S ve M plakaların 66 yaş ve üzerinden alınacak, devralan ve devreden den alınacak devir ücretleriyle ilgili komisyona havale olunmuştu. Bununla ilgili ek süre istendi. Bu gündem mart ayındaki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Gündemin üçüncü maddesi olan kentteki içkili yer bölgelerine ilave edilmesi konusunda imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesinde ilgili komisyon ek süre istediği gerekçesiyle mart ayındaki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Gündemim dördüncü içkili yer mesafelerinin belirlenmesi konusunda imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesine de ilgili komisyon ek süre isterken, bu maddenin mart ayındaki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Gündemin beşinci maddesi olan merkez Küplü Köyü 209 ada 303132 parsel numaralı taşınmazlarda imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. İmar komisyonunun raporunda "Bilecik ili merkez ilçesi olarak imar plan tadilatı talebinin uygun olduğu kabulüne oy birliğiyle kara verilmiştir. Bu imar daha çok eskiye döndürmeye çalışılmıştır.Bir park ve bir otopark alanı elde edilmiş durumdadır. Kamunun daha rahat kullanabilmesi için. Bu düzenlenme yapılmadan önce: 20 bin 163 metrekarelik emsal iki katlı yerde kalıyor. 929 metrekarede üç katlı koruma alanında kalıyordu. Toplam 21 bin metrekare civarı, 13 bin 800 metrekare idi. Yaklaşık 6 bin metrekareden fazla bir alan konuttan çıkarılarak otopark, yeşil alan ve yola dahil edildi. Konur alanı 6 bin metrekare civarında 2 plan arasına düşürüldü" denildi. İmar plan tadilatı talebinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin altıncı gündem maddesi olan Cumhuriyet Mahallesi 424 ada , 10 ve 13 parsel numaralı taşınmazlarda imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu gündemde komisyon raporunda, "Bilecik ili merkez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 424 ada 10 ve 13 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5 bin 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/bin ölçekli ilave uygulama imar tadilatı talebi komisyonumuzca incelenmiştir. Aynı bölgede aynı kullanım fonksiyonuna sahip ve kara yolu kenarında aynı yönde başka bir talebin olması ve bu talebe ilişki gerekli evrakların daha önce belediyeye sunulmuş olmasından plan değişikliğine ilişkin ücretlerinin daha önce yatırıldığı ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde karayolu kenarında aynı yönde bir kilometrenin altında ikinci bir plan akaryakıt tesis istasyonu kurulmadığından taktir belediye meclisinde olmak üzere söz konusu talebine oy çokluğu ile kara verilmiştir" denildi. Bu gündem maddesinde yapılan oylamada 10 kabul, 3 red, 12 çekimser oy kullandı. Bu oylama sonrası yaşanan kararsızlık sonrası meclise 15 dakika ara verildi.
Yarım saat sonra meclis yeniden başladı
15 dakikalık ara yarım saate çıkarken, ara sonrası belediye kanunun 22’inci maddesiyle belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanıldığı, katılanların salt çoğunluğu ile karar verildiği, ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının 4/1’inden az olamayacağını, karar yeter sayısı üye tam sayısının 4/1’ini geçtiği için komisyon kararının meclise geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabulüne yani, reddine karar verildi. Bu gündem maddesi Cumhuriyet Mahallesi 424 ada, 10 ve 13 parselde Serhat Subaşı’ya ait arsa ile 17 pafta 423 ada 4 parselde bulunan Berrin Yıldırım’a ait arsalar için ikili benzin istasyonu açmak için başvuruda bulunmuşlardı. Bu oylama sonucu Serhat Subaşı’nın ruhsat talebi reddedilerek, Berrin Yıldırım’a ait ruhsat talebi kabul edildi.
Bu ruhsat talebi sonrası Berrin Yıldırım Bilecik Belediyesine 600 bin TL ruhsat harcı yatırıldı.

BİLECİK

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:31
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  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:52
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