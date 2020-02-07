Küçük Şahin, Bilecik'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek

Bilecik Okullar Arası Güreş Müsabakalarında dereceye girerek il ikincisi Hüsnü Şahin, Bilecik'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizasyonunda düzenlenen Bilecik Okullar Arası Güreş Müsabakalarında il ikincisi olan 5'inci sınıf öğrencisi Hüsnü Şahin’i makamında kabul etti.



"Spor yapan hangi yaşta olursa olsun kaybetmez"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Çelik Dost ile Sevgi Evlerinde kalan 5'inci sınıf öğrencisi Şahin'i makamında kabul eden Vali Bilal Şentürk, başarılı sporcuyu tebrik ederek, 1 yıl içinde başladığı güreşte önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Şahin'in başarısında özellikle güreşi sahiplenmesinin ayrı bir payının bulunduğunu ve bununla birlikte başarının da kendiliğinden geldiğini belirten Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilecik'te okullar arası güreş müsabakalarında dereceye girerek il ikincisi olan sporcunun göstermiş olduğu başarı, diğer arkadaşlarına da örnek olacaktır. Kendisi bir hedef ortaya koydu ve bunun karşılığında da Minikler Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Spor yapan hangi yaşta olursa olsun kaybetmez, her zaman başarılı olur. Bunun en güzel örneğini küçük evladımız da görmüş olduk. İlimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek, Kendisini milli sporcu olarak görmek istiyoruz."

Başarılı sporcu Hüsnü Şahin ise, Okullar Arası Güreş Müsabakalarında 32 kiloda rakiplerini yenerek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını ve Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti. Vali Bilal Şentürk, Şahin'e başarılarından dolayı eşofman ve ayakkabı hediye etti.

BİLECİK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:31

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