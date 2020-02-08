Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti

Bilecik’in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün akşam 17.30'da yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu eksik şahsın 35 yaşındaki Erkan D. olduğu anlaşılırken, tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi.

BİLECİK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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