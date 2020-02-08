Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik 9. Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ, AFAD Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Dedebağı’na teşekkür etti.

BİLECİK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.