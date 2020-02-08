Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü

'Babam ve ben'

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Elazığ depremi sonrası bölgede görev alan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi kentte dönerken, ilk ziyaretlerin birini AFAD'a yaptılar.

Ekip Başkanı Mustafa Söğütlü ve ekibi Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Söğütlü, Sürsüre Mahallesindeki Dilek Apartmanı enkazında 9 gönüllü personelle arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını belirtti. İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

BİLECİK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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