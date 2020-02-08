Bu ameliyat Bilecik'te ilk kez yapıldı Bilecik Devlet Hastanesi'nde vaskülarize lenf nodu nakli ameliyatı yapıldı

Van'da çığ düştü! Bu kez korkulan olmadı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’de sayılı hastanelerinde yapılan vaskülarize lenf nodu nakli ameliyatı Bilecik'te ilk kez yapılırken, operasyon 6 saat sürdü.

Bilecik Devlet Hastanesinde yaklaşık 6 saat süren vaskülarize lenf nodu nakli ameliyatı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. 9 yıldır sol kolunda lenfödem bulunan hastanın boynundaki lenf nodlarının bir grubu sol koluna mikrocerrahi yöntemlerle nakil edildi. Yapılan ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuşurken, doktor ve ameliyat ekibine teşekkür etti.

BİLECİK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.