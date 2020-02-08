Bayırköy'de deforme olan kaldırımların yenileniyor

Bilecik'e merkeze bağlı Bayırköy beldesinde deforme olan kaldırımların yenileniyor.

Bayırköy Belediyesi tarafından beldedeki mevcut cadde ve sokaklarda zamanla deforme olan, çöken veya bozulan yol ve kaldırımların tamiratları yapıldı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde halkına hizmet için görevde olduklarını söyleyerek, "Daha modern bir Bayırköy için beldemizin genel görünümünün düzenli ve güzel görünmesi için tamirat ve bakımlarımız bir kısmını tamamladık. Kısım kısım belli bir program dahilinde bu çalışmalar devam edecek" dedi.

BİLECİK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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