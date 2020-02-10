Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

'Babam ve ben'

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BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sargın, evininin yakınında alkol alıp gürültü yapan Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü yanlarına giderek, uyardı. Ancak Sargın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Sargın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köye gelen jandarma Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BİLECİK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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