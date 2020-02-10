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Şüpheli araçtan 6 kilogram bonzai çıktı

İHA

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bozüyük’te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 6 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, H.K. isimli şahıs gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

BİLECİK

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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