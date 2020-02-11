112'yi gereksiz yere meşgul etmeyiniz Bilecik Valisi Bilal Şentürk "112'yi gereksiz aramalar, asılsız ihbarlarla meşgul etmeyiniz" "Çağrıyı ilk değerlendirme sonrası ilgili kurum personelini devreye sokarak, seri şekilde hizmet verme gayesindeyiz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaretinde, ekiplerinin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini, asılsız ihbar ve gereksiz aramaların olaylara müdahaleleri geciktirebileceğinin altını çizdi.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili daire müdürleri ile birlikte ziyaretinde, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen acil çağrı ve ihbarların nasıl alındığını takip etti ve çağrı alan personelden bilgi aldı.

"112'yi gereksiz aramalar, asılsız ihbarlarla meşgul etmeyiniz"

112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini, asılsız ihbar ve gereksiz aramaların olaylara müdahaleleri geciktirebileceğinin altını çizen Vali Şentürk, ''Acil çağrıları bir merkezde toplandı. Kurumlar arası koordinasyon son derece iyi. Yüz yüze birimler çalıştığı için de ilgileri olan konulara koordineli bir şekilde müdahale etme imkanlarını en yüksek biçimde kullanıyorlar. Standartlarımız şuanda iyi ama bu noktada hedefimiz daha kısa süre içerisinde olaylara müdahale edebilmeyi sağlamak. Güncellemelerle beraber müdahale süreçleri daha da hızlanacak ve etkili hale gelecek. Çağrıyı ilk değerlendirme sonrası ilgili kurum personelini devreye sokarak, seri şekilde hizmet verme gayesindeyiz. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini özellikle istiyoruz. '' dedi.

Ziyaretin ardından Vali Şentürk başkanlığında yapılan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısında, 2019 yılı çağrı istatistikleri değerlendirildi.

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