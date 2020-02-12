Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

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Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Toplantıda, Bilecik genelinde toplanan atıkların toplanması ve bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılması gibi konular görüşüldü" dedi.

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