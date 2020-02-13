Osmaneli ve Osmanlı yemek çeşitleri ve kültürü kitap oluyor

Bilecik Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret Odası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve belediyelerin destekleri ile başlatılan “İlçelerimizin, İlimizin Yemek Çeşitlerini ve Osmanlı Mutfağını Tespit Etme ve Arşivleme Projesi” çalışmaları Osmaneli’nden başladı.

Osmaneli Belediyesinin katkılarıyla, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde ilk çalışma yapıldı. Proje yürütücüsü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İlk olarak Ovmaç Çorbası, Borani, Lor Peynirli Erişte yemekleri için Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde kadınlarımızın sunumlarını test ettik ve bu yemekleri arşive aldık. Osmaneli’nde 50 ye yakın yemek çeşidini kitaba dönüştürüp, tariflerini oluşturarak arşivleyeceğiz. Sonrası Bilecik ilinin tüm ilçelerinin aynı şekilde yemek türlerini oluşturup arşivleyeceğiz. Her yemeğin reçetesi, yapım tekniği, tescil dosyası hazırlanarak tescil işlemini gerçekleştireceğiz. Böylelikle gastronomi turizmi açısından çok önemli olan ilçelerimizin, ilimizin ve Osmanlı mutfağının arşivi, tarifi kitaplaştırılarak ölümsüzleşecektir. Çalışmalarda bize destek olan ve projeye iştirak eden, tesislerini kullandıran Osmaneli Belediyesine ve Başkan Münür Şahin’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Münür Şahin de yaptığı açıklamada; ”Osmaneli Belediyesi gastronomik özelliklere sahip yöresel ürünlerin tescil çalışmalarına başladı. İlimizde turizm ve buna bağlı gelişen çeşitli alanlarda çalışmalar hızlanmıştır. Gastronomik önem taşıyan yöresel ürünler Coğrafi işaretli yöresel gastronomik ürünlerin tescile konu olan niteliklerine uygun olarak üretim sürecine ait standartların korunması, ciddi bir denetim, organizasyon ve en önemlisi sürdürülebilir bir sistem gerektirmektedir. Bu çabalar sonucunda Osmaneli yemek kültürüne ait olan ürünlerimizin incelenmesi ve tescil özelliği taşıyan ürünlerin dosyalarının hazırlanması için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan ile beraber çalışmalar başlamış olup, mayıs ayı içerisinde sonuçlandırılması planlanmıştır. Bu çalışma ile ilimizin yöresel ürünler hakkında yapılmış olduğumuz çalışmaların desteklenmesi, özelliklerinin tespit edilmesi, reçetelerinin çıkartılması, üretim şekillerinin standardize olması ve yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. Mesut Kaplan hocamıza çok teşekkür ediyoruz, her konuda bize destek olan hocamızın hakkı ödenmez” dedi.

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