2 yıl bebeklere anne sütü verin Bilecik'te 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi’ Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin; "6 ay sadece anne sütü verin"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, anne sütünün önemine değinerek, "İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6'ıncı aydan sonra ek besinlere başlamasının bunun yanı sıra yine emzirmesi 2 yıl ve üzerine kadar devam ettirilmelidir" dedi.

Bilecik'te 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi’ gören annelere katılım belgesi verildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafındaki 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi’ sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Keskin, "Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak, bakanlığımızca 1991 yılından beri UNICEF önerileriyle Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programı yürütülmektedir. İlimizde de sürdürülmekte olan bu programında tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6. aydan sonra ek besinlere başlamasının yanı sıra emzirmenin 2 yıl ve üzerine kadar devam ettirilmesi bilgilerini verdik" dedi.

Öte yandan İl Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi tarafından yürütülen ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ çalışmaları kapsamında 26 sağlık personeli, 17 saat teorik, 3 saat pratik olarak bu eğitimi verdi. Teorik ve pratik eğitimin ardından katılımcılara İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından katılım belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.