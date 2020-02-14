Bilecik'te madde bağımlılığına yönelik ebeveyn semineri

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığı ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliği ile madde bağımlılığına yönelik ebeveyn semineri düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde Prof. Dr. Orhan Derman, bağımlılığın ve kötü alışkanlıkların zamana yayılan evrelerini Bozüyüklülere anlattı. Her yaşta farklı alışkanlıklar edinilebileceğini ve bununla ilgili olarak ailelerin yapmaları gerekenleri anlatan Prof. Dr. Orhan Derman, bağımlılığın yalnızca zararlı maddelerle değil, çeşitli unsurlarla da gerçekleştiğini, özellikle günümüzün en büyük bağımlılığının siber dünya ve internet olduğunu çeşitli örneklerle aktardı.

Yaklaşık olarak 1 buçuk saat süren seminerde eğitimciler, sağlık personelleri, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri yer alırken, program sonunda Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Prof. Dr. Orhan Derman'a plaket takdiminde bulunarak Bozüyük'e gelerek bu önemli semineri düzenlediği için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.