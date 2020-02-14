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Mahzuni Şerif Müzikli Oyunu ayakta alkışlandı

İHA

Bilecik Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında sahnelenen Mahzuni Şerif Müzikli Oyun etkinliği tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

Mahzuni Şerif Müzikli Oyunu ayakta alkışlandı

Bilecik Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında sahnelenen Mahzuni Şerif Müzikli Oyun etkinliği tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.
Ankara Birlik Tiyatrosu eseri Mahzuni Şerif Müzikli Oyunu'nu vatandaşlarla birlikte seyreden Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, oyun sonrasında oyunculara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Tek perde halinde yaklaşık 80 dakika süren oyunda Mahzuni Şerif’in hayatı anlatılırken, oyunun merkezinde Mahzuni Şerif ve Yılmaz Güney’in beraber mahkum olduğu Maltepe Cezaevi'ndeki anıları yer aldı. Oyunda, Mahzuni Şerif türküleri eşliğinde Mahzuni’nin doğumundan okul yıllarına, eşiyle tanışmasından dönemin usta halk ozanlarından Âşık Veysel ile aralarındaki ilişkiye kadar birçok konu anlatıldı. Halkın talepleri ve dönemin baskıcı rejimlerinin anlatılmasında usta bir rol sahnelenen oyun, büyük beğeni aldı.
1978 Maraş Katliamı ve 1993 Sivas Madımak Oteli Katliamı’nın canlandırıldığı sahneler ile son bulan oyunda, günümüzde yaşanan sorunlara dair birçok gönderme yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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