Osmaneli Belediyesinden Osmaneli Ziraat Odasına jest

Osmaneli Belediyesi tarafından Osmaneli Ziraat Odası için 2020 yılı içinde bir idari bina yapılarak teslim edecek.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ve Yönetim Kurulu üyeleri Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Uğur, tarım konusunda Osmaneli Belediyesinin hal binası, karpuz pazarı, mezbaha tesisi, yöresel ürün üretme merkezi, tarım için eğitim ve idari bina gibi yatırımları gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yatırımlar için çiftçiler adına Başkan Şahin'e teşekkür eden Orhan Uğur, kendileri için çok önemli olan bir idari binanın da Osmaneli Belediyesince yapılarak Osmaneli Ziraat Odasına teslim edilmesini Başkan Şahin'den talep etti.



"Tarımda çok değerli doğal şartlara sahibiz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bu talep üzerine, "Osmaneli Belediyesi olarak Ziraat Odalarının faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Osmaneli Bilecik ilinin en fazla köy nüfusu olan, Bilecik ilinde en fazla tarımsal nüfusun yaşadığı kent. Verimli toprakları ile tarımda çok değerli doğal şartlara sahip. Sakarya Nehri içinden gecen Osmaneli sınırları içinde Göynük suyu, Karasu, Göksu nehirlerimiz Sakarya nehri ile birleşiyor. Osmaneli Belediyesi olarak tarıma büyük önem veriyoruz. Osmaneli Ziraat Odası Başkanımız Orhan Uğur'un dediği gibi Belediye olarak 45 büyük yatırımı tamamlayarak çiftçimizin hizmetine sunduk. Özellikle ilimizin bakanlık onaylı ilk toptan sebze ve meyve halini kendi öz sermayemiz ile tamamlayarak faaliyete geçirmemiz en büyük sorunumuz olan tarımsal ürünlerin pazarlamasında büyük katkı sağlayacak. Osmaneli Ziraat Odaları Başkanımız Orhan Uğur kardeşimizin talep ettiği kendilerine bina yapılması talebini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan merak etmesin 2020 yılı içinde en az 150 metrekare bir bina yaparak kendilerine teslim edeceğiz. Osmaneli Belediyesi her zaman tarımın yanındadır ve başta ziraat odamız olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte hareket etmektedir" dedi.

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