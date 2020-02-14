AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapmış AK Parti ilçe başkanlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu teşekkür belgesi ve plaketler takdim edildi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, ilçede daha önce görev yapmış eski AK Parti ilçe başkanlarının partiye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan teşekkür belgesi ve plaketleri takdim etti.



"Bu görevler geçici, önemli olan ilçemiz için hayırlı hizmetlere sebep olmaktır"

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, partiye hizmet etmiş tüm eski ilçe başkanlarına teşekkür ederek, "AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı yapmış olan Muhsin Turan, Rasim Ertuna, Rıdvan Cesur, Allattin Emral ve Mehmet Üstün’e partimiz adına yapmış olduğu hizmetlerden AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalı teşekkür belgesi ve plaketleri kendilerine teslim etti. Biz bir ailesiyiz, bu görevler hepimiz için geçicidir. Önemli olan partimizin bayrağını en önde taşımak" dedi.

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