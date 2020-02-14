Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bilecik’te 4 bin kişi istihdam edilecek Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Cumhurbaşkanımızın başlattığı hem üretim hem de milli istihdam seferberliğine katkı sağlamış olalım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bilecik’te 4 bin kişi istihdam edilecek Bilecik Valisi Bilal ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bilecik'te 4 bin kişi istihdam edilecek.

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bilecik’te 4 bin kişi istihdam edilecek Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Cumhurbaşkanımızın başlattığı hem üretim hem de milli istihdam seferberliğine katkı sağlamış olalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bilecik’te 4 bin kişi istihdam edilecek.
Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile Bilecik ve ilçelerinde 4 bin kişi istihdam edilecek. Protokol ile İŞKUR ve TOBB arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamuözel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. 2020 yılında OdaBorsalar ile İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek.

"Cumhurbaşkanımızın başlattığı hem üretim hem de milli istihdam seferberliğine katkı sağlamış olalım"
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) 19 iş yeri ile bin 780 kişinin mesleki eğitim ve devamında istihdamının sağlanması amaçlı MEGİP ve İşbaşı Eğitim Programı (İEP) protokolü imza töreninde, sanayi kuruluşlarının ilin ekonomisine ve istihdamına önemli katkıda bulunduğunu kaydetti. Ekonominin ve istihdamın daha da iyisinin olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;
’’İyinin daha iyisi hep var. Bizim görevimizde daha iyiye ulaşmak noktasında çaba sarf etmek. Var olan çabaları da birleştirerek, oluşturacağı sinerjiyi de ilimizin istihdam ve ekonomik hayatına katmak. Devletimiz, her zaman elini taşın altına sokuyor. Farklı sektörlere farklı imkanlar sağlıyor. Hep beraber aynı gemideyiz. Bu gemiyi tabi yüzdürme görevi biraz yatırımcılara, sanayicilere ve istihdam oluşturanlarındır. Bin 780 kişinin istihdam edilmesi önemli. Bunun daha da iyi noktalara gelmesini arzu ediyoruz. Bir insana ekmek verecek olanı, biz baş tacı edelim. Sağlayacağınız katkı önemli. Hep beraber 2020 yılını hem ekonomik, hem üretim, hem de istidam noktasında ülkemizi ve ilimizi iyi noktalara birlikte taşıyalım. Cumhurbaşkanımızın başlattığı hem üretim hem de milli istihdam seferberliğine katkı sağlamış olalım. Hep beraber kalkınalım istiyoruz.’’

"Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında il müdürlüğümüze 11 bin 108 lira tahsis edildi"
İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan protokol hakkında bilgi vererek, ’’Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında il müdürlüğümüze 11 bin 108 lira tahsis edildi. Ayrıca kurs ve program sonrası istihdam edilen kişiler için işverenlerimiz SGK teşviklerinden faydalanmaya devam edeceklerdir, dedi. Kişi ve firmanın ilgili genelge şartlarına uygunluğuna göre istihdam edilen kişinin SGK’sının tamamının ödendiği, İlave istihdam teşviki ya da İEP sonrası hizmet sektöründe 30 ay, imalat sektöründe 42 ay SGK işveren payını ödenen teşvikten faydalanabilirler. Her zaman iş arayan ve işverenlerimizin yanında olduk" dedi.
TSO Başkanı Şükrü Keskin’in istihdama destek veren sanayi kuruluşlarına teşekkür etmesinin ardından Vali Bilal Şentürk ve protokolde yer alan sanayi kuruluşları, protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kan bağışı kampanyasına destek
AK Parti'li gençlerden yeni uygulamaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER AK Parti'li gençlerden yeni uygulamaya yoğun ilgi
Bilecikli judocular, Denizli'den başarıyla döndü
YEREL HABERLER Bilecikli judocular, Denizli'den başarıyla döndü
Satranç turnuvaları sona erdi
YEREL HABERLER Satranç turnuvaları sona erdi
AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket
YEREL HABERLER AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından ...
Türkiye’de her yıl 100 bin kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor Sokak sokak gezerek karbondioksit ölçümü yaptılar Pazaryeri’nde “Kendini de sevdiklerini de yakma” etkinliği
YEREL HABERLER Türkiye’de her yıl 100 bin kişi tütün kullanımı ...
Osmaneli Belediyesinden Osmaneli Ziraat Odasına jest
YEREL HABERLER Osmaneli Belediyesinden Osmaneli Ziraat Odasına jest
Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı
Mahzuni Şerif Müzikli Oyunu ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Mahzuni Şerif Müzikli Oyunu ayakta alkışlandı
Bilecik'te madde bağımlılığına yönelik ebeveyn semineri
YEREL HABERLER Bilecik'te madde bağımlılığına yönelik ebeveyn ...
Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona ...
İnegöl'de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı
YEREL HABERLER İnegöl'de yaşayan Yörükler bir çatı altında toplandı
Bu yılki Sevgililer Günü'nde yeni trend Helenli çiçekler Bilecik'te çiçekçilik yapan Altıner Yörümez; "Sevgililer Günü deyince tabi ki ilk akla gelen gül, fakat artık müşteriler farklı şeyler bekliyor" "1 ayda sattığımız kırmızı gülü bir günde satabiliyoruz"
YEREL HABERLER Bu yılki Sevgililer Günü'nde yeni trend Helenli ...
2 yıl bebeklere anne sütü verin Bilecik'te 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi’ Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin; "6 ay sadece anne sütü verin"
YEREL HABERLER 2 yıl bebeklere anne sütü verin Bilecik'te 'Anne Sütü ...
"Bileciklim" projesi Bilecik'i temsil etti Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak; "Toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına alındı" "İklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir" "Hedefimiz, enerji verimliliğini yaygınlaştırmayı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak"
YEREL HABERLER "Bileciklim" projesi Bilecik'i temsil etti Çevre ve ...
Engelli istihdamına yönelik toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Engelli istihdamına yönelik toplantı yapıldı
Lise öğrencileri ve AFAD gönüllülerine ilk yardım farkındalık eğitimleri
YEREL HABERLER Lise öğrencileri ve AFAD gönüllülerine ilk yardım ...
Bilecik'te ''Açık Kapı'' birimine 2 yılda 776 başvuru yapıldı Vali Şentürk: "’Açık Kapı' valiliğin vitrinidir"
YEREL HABERLER Bilecik'te ''Açık Kapı'' birimine 2 yılda 776 başvuru ...
Osmaneli ve Osmanlı yemek çeşitleri ve kültürü kitap oluyor
YEREL HABERLER Osmaneli ve Osmanlı yemek çeşitleri ve kültürü kitap ...
Vali Şentürk'ten sağlık hizmetlerine bağış yapan hayırsevere teşekkür
YEREL HABERLER Vali Şentürk'ten sağlık hizmetlerine bağış yapan ...
Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında Bilecikspor günü tek antrenmanla geçti
YEREL HABERLER Bilecikspor'da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor ...
Bilecik'in ünlü 'Linga' tatlısı yeni neslin yediği wafflelerden daha sağlıklı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu; "Linga tatlısı şimdinin krepi, waffle gibi düşünün, yeni neslin yediği o wafflelerden daha sağlıklı "Bilecik'in ilk önce turizmini, tarihini ve kültürünü geliştirebilmemiz ilk önce elimizde ne var onu görmeliyiz" "Gittikçe gelenek, görenekleriniz kaybolmakta, yaşatılmamakta"
YEREL HABERLER Bilecik'in ünlü 'Linga' tatlısı yeni neslin yediği ...
Başkan Şahin’in İblib mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’in İblib mesajı
Bilecik'te Biyogaz Üretim Tesisi kurulması yönünde çalışma yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te Biyogaz Üretim Tesisi kurulması yönünde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X