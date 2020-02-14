Satranç turnuvaları sona erdi

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Bilecik'te düzenlenen genç kızerkek kategorilerindeki satranç yarışmaları sona erdi.

20192020 sezonu Okul Sporları Genç KızErkek kategorilerindeki satranç yarışmaları Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen madalya töreniyle sona erdi. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş tarafından takdim edildi.

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