Kan bağışı kampanyasına destek

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyası vatandaşlardan destek gördü.

Türk Kızılay' ile Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir protokol kapsamında Pazaryeri Öğretmenevi'nde öğretmenler, gönüllü öğrenciler ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Eskişehir Kan Merkezi ekiplerince kurulan mobil kan merkezinde düzenlenen kan bağış kampanyası büyük ilgi görürken, ilçe halkı kan bağışında bulundu. Velilerin de katılım sağladığı kampanyada 30'dan fazla kişi bağışta bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.