Basketbol müsabakaları sona erdi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te düzenlenen 20192020 Okul Sporları Sezonu Küçük Erkekler Basketbol müsabakaları İstasyon Spor Salonunda oynanan final maçı ile sona erdi.

Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun karşılaştığı final mücadelesinde kupayı kazanan okul Murat Hüdavendigar oldu. Karşılaşma sonrası takımlara kupa ve madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Bişlecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.