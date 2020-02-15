Vali yardımcısından Bilecik İl Müftülüğüne ziyaret

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Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Müftülüğü ek hizmet binasını ziyaret etti.

İl Müftü Vekili Mustafa Topal'ın karşıladığı Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, kurumu gezerek, birimlerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İl Müftü Vekili Mustafa Topal'a Şube Müdürü Mevlüt Sayılır ve müftülük personeli de eşlik ederken, 2020 yılında Bilecik Müftülüğünün projeleri ve yapımı devam eden projeler değerlendirildi.

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