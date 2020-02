Bilecikspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bilecik 1. Amatör Lig'in 18'inci haftasında rakibi 1308 Osmaneli Belediyespor'u 10 yenen Bilecikspor kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maça iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterirken, Bilecikspor taraftarları stada sığmadı. Maçın ilk dakikalarında taraftara desteğinin arkasına alan Bilecikspor yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 00'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 70'inci dakikasında Adem Can Başaran'ın golüyle 10 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Bilecikspor kalesi arkasında ısınan futbolcular arasında olaylar çıktı. Yaşanan arbede de Bilecikspor'dan Yasin Erdoğan ve 1308 Osmaneli Belediyespor'dan oyundan çıkan Muhammet Bal direk kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra 10 kişi oynayan Bilecikspor sahasına kapanırken, son 15 dakika 1308 Osmaneli Belediyespor skoru eşitlemek için ataklar yaptı. Bu ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bilecikspor 10 kazandı. Bilecikspor bu galibiyet ile puanını 45'e çıkarırken, 1308 Osmaneli Belediyespor 44 puanda kaldı. Ligin lideri Bayırköyspor, Akpınarspor'u 70 yenerek puanını 48'e çıkardı.



"Her iki takımı da tebrik ederim"

Maç sonunda gazeteciler açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, "Öncelikle her iki takımı da tebrik ederim. iki takım da güzel mücadele ettiler. Sonuç da sahneye bizim takım sahneye 10 galip geldi. Spor bu ne zaman nasıl sonuçlanacağı belli olmuyor. Her iki takımı da tebrik ederim. Tabii bizim takımı da seyircileri de tebrik ederiz" dedi.

