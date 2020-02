Bursa’dan Bilecik'e her gün çömlek yapmaya geliyor Her gün 200 kilometre yol yapıyor, sebebi ise sadece çömlek Çömlek ustası İlyas Aslan; "Kınık Köyünde çömlekçilik yaklaşık 140 yıl öncesine dayanıyor"

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 33 yıl önce köyünden ayrılan çömlek ustası, her gün 200 kilometre yaparak, Bursa’dan köyüne çömlek yapmaya geliyor.

Pazaryeri Kınık köyünden 33 yıl önce Bursa’ya göç eden İlyas Aslan, emekli olunca Bursa’dan köyüne çocukluk mesleğini yapmak için her gün 200 kilometre yol katlediyor. Birbirinden güzel çömlekler yapan Aslan, unutulmaya yüz tutmuş ve teknolojiye yenilen meslekler arasında yer alan çömlekçilik sanatını yaşatmaya çalışıyor.

"Kınık Köyünde çömlekçilik yaklaşık 140 yıl öncesine dayanıyor"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan İlyas Aslan, insanların sanayi ürünleri olan plastik ve porselenin çoğalmasıyla yok olma noktasına gelen çömlekçiliğin tekrar yaşatabilmek için her gün Bursa’dan Bilecik'e geldiğini söyledi. Kınık'ta ilkokula giderken çömlekçiliği öğrendiği anlatan Aslan, sözlerine şöyle devam etti;

"Kınık Köyünde çömlekçilik yaklaşık 140 yıl öncesine dayanıyor. Eskiden her evde çömlek atölyesi vardı ve çömlekler tamamen elle yapılıyordu. Kınık Köyü'nde gençler maalesef bu mesleğe artık önem vermiyorlar ve büyük şehirlere göç ediyorlar. Yeni nesillerden bu mesleği yapan yok ve artık mesleği çarkta yapan ustalar bile kalmadı. Çömlekçilik mesleği maalesef teknolojiye yenik düşmek üzere her şey artık pres kalıplardan yapılıyor. Şu an köye tamamen dönüş yapmadım her gün Bursa’dan Kınık'a sabah geliyorum, çömlek çarkında çalışıp tekrar Bursa’ya dönüyorum. İlkokul zamanında öğrendiğim bir mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

