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Osmaneli'de 500 konuta ihtiyaç var Osmaneli Belediye başkanı Münür Şahin: "İlçemiz, ...

İHA

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede konut fiyatları ve konut kiraları yükseldiğini belirterek, "Osmaneli'de iki yıl içinde en az 500 konuta ihtiyaç var" dedi.

Osmaneli'de 500 konuta ihtiyaç var Osmaneli Belediye başkanı Münür Şahin: "İlçemiz, Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik YHT yatırımı sonucu tercih edilen yerleşim yeri oldu" "Osmaneli'nde yatırım yapmak isteyenlerden önce hareket edenler avantaj sağlayacak"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede konut fiyatları ve konut kiraları yükseldiğini belirterek, "Osmaneli'de iki yıl içinde en az 500 konuta ihtiyaç var" dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin yeni yatırımlarla hızla büyüme ve yükseliş sürecine gireceğini belirtti. Şahin konuşmasının devamında, "Osmaneli artan konut talebini karşılayacak yatırımları planlamak zorunda. Osmaneli yaşam kalitesinin artması, turizmde öne çıkmaya başlaması,tarımda yeni yatırımlar,sanayide hızla büyüme süreci ve en önemlisi de OsmaneliYenişehirBursaGemlik YHT yatırımı sonucu tercih edilen yerleşim yeri oldu. Cumhurbaşkanının da özellikle vereceği yeni desteklerle Osmaneli sadece Bilecik ilinin değil,tüm bölgenin ve Türkiye'nin önemli bir yerleşim merkezi oluyor. Sanayide yatırımcıların tercih ettiği yer konumuna gelen Osmaneli hızla artacak konut talebini karşılayacak yatırımları hem özel sektör, hem de TOKİ ile eski Osmaneli Konakları mimarisinde yapılacak konutlarla karşılayacak. Osmaneli sessiz ve doğal güzellikleri,tarihi ve kültürel varlıkları ile çok değişim kesimlerinde yerleşim yeri oluyor. Özel TOKİ projesi ile ürettiği 100 konutun hemen satılması ve şu an Osmaneli'de en fazla tercih edilen yer olmasının altında yatan nedende bu. Osmaneli'nde konut yatırımlarını sağladığında özel sektöründe, TOKİ'nin de yapacağı konutlar çok kısa sürede tükenecek. Osmaneli'nin büyüme ve yükseliş sürecinde yatırımcıları ve de özellikle konut üretecek yatırımcıların sonradan pişman olmamaları için ilçeye davet ediliyor. Mevcut inşaatçılar da konut yatırımında kaliteli yatay mimaride konut üretmeleri durumunda talep sorunu yaşamayacaklarını şimdiden söyleniyor" dedi.

"Osmaneli'de yatırım yapmak isteyenlerden önce hareket edenler avantaj sağlayacak"
Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Osmaneli'nde çok hızlı bir değişim yaşanacak. Yeni yatırımlar ve projeler ile Osmaneli büyüme ve yükseliş sürecini hızlandıracak. Osmaneli de bu gelişimler sonucu var olan konut talebi ve ihtiyacı çok daha artacak. TOKİ ile Osmaneli konakları projesi kapsamında en az 200 konut yapacağız. Özel sektöründe en az 300 konutluk yatırım yapmasını hedefliyoruz Osmaneli'nde yatırım yapmak isteyenlerden önce hareket edenler avantaj sağlayacak. Bizden söylemesi,sonrası pişmanlıklar ve kaçan fırsatlar sizleri pişman etmesin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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