Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün oynanan Bilecikspor 1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası her iki takım ve seyircilerini gösterdikleri mücadele ve destekten dolayı kutlarken, "Bilecikspor'un yeri kesinlikle 3. Lig veya daha üst ligler" dedi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Bilecikspor 70. dakikada bulduğu golle 10 kazandı.



"1308 Osmaneli Belediyespor örnek kulüp olmaya devam ediyor"

Maç sonundan iki takım oyuncularını tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Dün Bilecikspor ile deplasmanda karşılaşan takımımız sahadan 10 yenik ayrılmasına rağmen güzel bir futbol ortaya koyarak ligimize renk kattığını gösterdi. Her iki takımımızın seyircisinin ve basının büyük ilgi gösterdiği müsabakada iki takımda seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koyarak, seyircilerin büyük takdirini kazandı. Bu galibiyetle Bilecik Spor 45 puana çıkarken takımımız 44 puanda kaldı. 1308 Osmaneli Belediyespor altyapısından gelen sporcuları ile örnek kulüp olmaya devam ediyor. Üst liglere ve Milli takımlara sporcu yetiştirmek hedefiyle hareket eden kulübümüz 17 branşta faaliyet gösteriyor" dedi.



"Zemin kötüydü"

İki takımın kötü bir zeminde oynadığı anlatan Şahin, "Dün iki takımda çok kötü bir zeminde ve koşullarda oynadı. İnşallah Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın açıkladığı yeni stada bir an önce kavuşuruz. Hem sporcular, hem de seyirci acısından gerçekten saha çok kötüydü. İki takımda da bu mücadelede büyük bir sakatlık olmaması Allah'ın sporculara lütfuydu" şeklinde konuştu.



"Bilecikspor'un yeri bu lig değil"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecikspor'un yerinin bu lig olmadığını belirterek, "İnşallah Bilecik il genelinde BAL ve bunun üstündeki liglerde temsil eden takım sayımız artar. Bilecikspor'un yeri kesinlikle 3. Lig veya daha üst liglerde olması gereken takım. Bizler 1308 Osmaneli Belediyespor'la örnek bir alt yapı kulübü olarak gençlerimize ve çocuklarımıza spor yapma olanağı sağlıyoruz. Çok sınırlı bütçelerle çok değerli hocalarımızla spora renk katıyoruz. Oluşturduğumuz alt yapı mutlaka takımımızı ileride çok daha iyi yerlere getirecek. Başarı yakalayacaksak transfer yapmadan, altyapıdan yetişen çocuklarımızla,gençlerimizle bunu gerçekleştireceğiz. Tesisleşmede çok iyi yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Günlük değil kalıcı başarılar ve hedefler için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

